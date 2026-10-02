Reconoce Olivia Franco trabajo y compromiso del DIF Municipal con las familias de Chihuahua

Viernes 2 de octubre de 2026

La Síndica municipal, Olivia Franco, acompañó a la presidenta del DIF Municipal de Chihuahua, Karina Olivas, durante la presentación de su Informe de Actividades, donde reconoció el trabajo desarrollado por el organismo y los esfuerzos emprendidos en beneficio de las familias de la capital.

Durante el evento, Olivia Franco destacó la importancia de conocer los resultados alcanzados por este organismo, así como reconocer a quienes diariamente trabajan para brindar atención y acompañamiento a la población.

“Desde la Sindicatura reconocemos el compromiso de Karina Olivas y de todo el equipo que integra el DIF Municipal, cuyo trabajo se refleja en programas y acciones orientados a atender de manera directa las necesidades de las familias chihuahuenses”, expresó.

Añadió que la Sindicatura ha mantenido una participación constante en los Comités de Adquisiciones y en los Comités de Validación de Becas, con el objetivo de verificar que los procedimientos se desarrollen conforme al marco jurídico aplicable.

Asimismo, se han revisado diversos convenios celebrados por el organismo con Organizaciones de la Sociedad Civil, así como programas sociales relevantes, entre ellos el Programa Alimentario y de Desarrollo Humano del Adulto Mayor y el de Becas en Centros de Atención Infantil.

La Síndica señaló que el trabajo coordinado entre las instituciones municipales permite fortalecer la atención ciudadana y avanzar en acciones que tienen un impacto directo en la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, personas mayores y familias que requieren atención y acompañamiento.

Asimismo, destacó que la presentación de resultados representa un ejercicio importante para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones desarrolladas y los avances alcanzados por las instituciones municipales.

Olivia Franco reiteró que la Sindicatura Municipal continuará acompañando estos ejercicios y dando seguimiento al trabajo de las diferentes áreas del Gobierno Municipal, desde las atribuciones que le corresponden como órgano encargado de vigilar el adecuado funcionamiento de la administración pública municipal.

Finalmente, felicitó a Karina Olivas y al personal del DIF Municipal por los resultados presentados y los exhortó a continuar trabajando con cercanía, sensibilidad y compromiso en favor de quienes más lo necesitan.

“Cuando las instituciones trabajan con responsabilidad y vocación de servicio, los resultados se traducen en mejores condiciones para las familias de Chihuahua. Felicidades a todo el equipo del DIF Municipal por el trabajo realizado”, concluyó.