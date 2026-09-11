Reconoce Regidora Cristy Treviño a mujeres destacadas en el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad

Viernes 11 de septiembre de 2026

En el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, la Regidora Cristy Treviño Olivas, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, organizó un evento de reconocimiento a mujeres activistas, servidoras públicas, líderes de opinión, artistas y deportistas que han destacado por su trabajo en favor de la inclusión.

"Para mí, como mujer y como la primera persona con discapacidad en ocupar una regiduría en este Ayuntamiento, estar hoy aquí tiene un significado profundamente especial, por eso queremos dedicar esta mañana a las mujeres con discapacidad que han abierto caminos, que han enfrentado obstáculos y que, con su trabajo y perseverancia, han contribuido a construir una comunidad más justa e incluyente”, expresó la regidora.

El encuentro denominado “Ellas, mujeres que rompen Barreras”, se realizó en el recién inaugurado Centro de Capacitación “Blanca Patricia Ulate Bernal”, y contó con la presencia de la presidenta del DIF C.P Karina Olivas Maldonado; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres Mtra. Mónica Meléndez, así como regidoras, directoras y directores, y personas servidoras públicas de la administración municipal.

El evento contó con un mensaje de la vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Amalia Gamio Ríos, enviado desde Ginebra, Suiza, así como con la participación del ex consejero Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Adalberto Méndez López, quien ofreció una ponencia sobre los derechos de las mujeres con discapacidad.

En su participación Crsty Treviño reconoció el respaldo del alcalde Marco Bonilla en la promoción de la inclusión de personas con discapacidad en la vida pública municipal, y refrendó su compromiso de trabajar junto con las mujeres de la comunidad para atender sus necesidades y llevar sus propuestas a los espacios de toma de decisiones.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a Carla Herrera Guerrero, fundadora del Centro de Estudios para invidentes; Lorena Velázquez Sandoval, fundadora de la Mesa de Mujeres que Viven y Conviven con la discapacidad; Guadalupe Gill Carrillo, presidenta de la asociación Mis Manos por mi voz; Johcelly Espinoza Payán, ganadora del Premio por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2025; Lilian Dávila Ruiz, Premio Juventud 2022; Carmen Herfter Rivera, escritora y conferencista; Nicté Ortiz Villanueva, conductora del programa Palabras que Sanan; Tania Sáenz Muñoz deportista y bailarina; Odille Rodríguez Bencomo y Victoria Bonilla Ruiz, gimnastas que han puesto el alto el nombre de Chihuahua en competencias nacionales; Mariana Carrillo Ruiz, auxiliar de educadora del Instituto Down de Chihuahua.

También a las colaboradoras del Gobierno Municipal de Chihuahua y del Congreso local quienes realizan trabajo de concientización en la comunidad, atención a grupos vulnerables y principalmente por incidir en la creación de políticas públicas, entre ellas, Paola Robles Navarro del Ayuntamiento de Chihuahua; Saira Reza Rodríguez, del Congreso del Estado; Selene Mendoza Rodríguez, del Instituto de Prevención y Atención a la Salud y de la Dirección Desarrollo Humano se entregaron reconocimientos a: Lourdes Gallegos Medina, Patricia Tesillo Ortiz y a Adriana Grajeda Álvarez.

"La verdadera inclusión consiste en tener las mismas oportunidades para participar, para decidir, para trabajar, para crear y para transformar nuestra sociedad", afirmó Treviño Olivas tras la entrega de reconocimientos, haciendo un llamado a la unidad entre las mujeres con discapacidad de Chihuahua a derribar barreras y fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la construcción de políticas públicas.