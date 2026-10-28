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Miércoles 28 de octubre de 2026

Reconoce René Chavira a FECHAC por 30 años de labor social en Chihuahua

El presidente municipal René Chavira reconoció la trayectoria de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) durante la celebración de su 30 aniversario, destacando las acciones realizadas en beneficio de las familias chihuahuenses.

Durante el evento conmemorativo, Chavira resaltó la colaboración que mantiene el Gobierno Municipal con la fundación, principalmente en proyectos relacionados con educación, infraestructura escolar, prevención y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Entre los programas impulsados de manera conjunta se encuentran Prevención de Riesgos en la Adolescencia, el Programa Interinstitucional de Convivencia Escolar (PICE), Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN), además de distintas acciones para fomentar el voluntariado.

El alcalde destacó que la coordinación entre autoridades, empresarios y organizaciones de la sociedad civil permite ampliar el alcance de los programas sociales y atender de manera más efectiva a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

FECHAC cumple tres décadas promoviendo la participación del empresariado chihuahuense en proyectos sociales enfocados en mejorar las condiciones de vida y generar oportunidades para las comunidades del estado.

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