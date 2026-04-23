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Jueves 23 de abril de 2026

Reconoce Síndica labor del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana

En el marco del Primer Informe del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Chihuahua, la Síndica municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de fortalecer los espacios que permiten a la ciudadanía incidir directamente en la toma de decisiones públicas.

Durante el evento, donde se dieron a conocer los resultados alcanzados en el último año para consolidar la colaboración entre sociedad y gobierno, Franco subrayó que la participación ciudadana es un elemento clave para diseñar políticas públicas más eficaces y cercanas a las necesidades reales de la población.

“Escuchar y tomar en cuenta la voz de las y los chihuahuenses es fundamental para construir mejores resultados. Desde la Sindicatura impulsamos estos espacios porque garantizan que el ejercicio del gobierno sea más transparente y alineado con la ciudadanía”, expresó.

La Síndica municipal, reconoció el trabajo del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, encabezado por Jorge Espinoza Hernández, así como la labor de la regidora Isela Martínez y de Laura Contreras, Coordinadora de Participación Ciudadana, destacando el compromiso de sus integrantes por impulsar mecanismos que fortalecen la intervención ciudadana en la vida pública del municipio.

Asimismo, resaltó que bajo la visión del alcalde Marco Bonilla, se continuará impulsando la participación ciudadana como un eje estratégico para la construcción de mejores políticas públicas.

El informe reafirmó el compromiso de las autoridades municipales de seguir consolidando esta alianza con la sociedad, con el objetivo de generar decisiones más incluyentes y efectivas para Chihuahua capital.

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