Reconoce Síndica logros de la Gobernadora Maru Campos previo a su Cuarto Informe

Sábado 28 de febrero de 2026

La Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, reconoció los avances alcanzados por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, previo a la presentación de su Cuarto Informe de Gobierno, y destacó el enfoque en infraestructura como eje estratégico para el cierre de la administración estatal.

Franco subrayó que el Informe representa no solo un ejercicio de rendición de cuentas, sino también una evaluación del impacto que han tenido las políticas públicas en la vida cotidiana de las familias chihuahuenses.

“Es fundamental dar seguimiento y reconocer los logros que fortalecen la infraestructura y los servicios para las y los chihuahuenses. La inversión en obra pública, salud, educación y desarrollo regional sienta bases sólidas para el crecimiento sostenido del estado”, expresó.

La Síndica enfatizó que los ejes temáticos del Informe reflejan una visión integral de gobierno, al abordar áreas prioritarias como salud y programas sociales, con la ampliación de servicios y apoyos comunitarios; educación, mediante infraestructura y equipamiento escolar; seguridad pública, con coordinación interinstitucional y estrategias preventivas; desarrollo económico, impulsando inversión y generación de empleo; así como atención al campo y a la Sierra Tarahumara, fortaleciendo apoyos e infraestructura en las regiones más vulnerables.

Asimismo, señaló que el impulso a proyectos estratégicos hacia 2027, como el desarrollo del Centro de Convenciones para Ciudad Juárez, la ampliación de infraestructura vial en zonas metropolitanas, el fortalecimiento de servicios de salud y la ejecución de programas financiados con recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN), representan acciones clave para consolidar el crecimiento regional.

El informe se realizará el próximo 1 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de Convenciones, donde la mandataria estatal dará a conocer las acciones más relevantes ejecutadas durante 2025 y las obras proyectadas para el periodo restante de su gestión.

El Gobierno Estatal ha definido esta etapa como un periodo de consolidación de proyectos iniciados desde 2021, con el objetivo de cerrar la administración en 2027 con infraestructura fortalecida y bases sólidas para el desarrollo económico y social de Chihuahua.