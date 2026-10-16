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Viernes 16 de octubre de 2026

Reconocen Adán Galicia y Rosario Ávila la labor diaria de los Guardianes Ecológicos de Chihuahua

Como parte de la conmemoración del Día del Guardián Ecológico, el regidor Adán Galicia Chaparro participó esta mañana en un desayuno de reconocimiento a los Guardianes Ecológicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal, acompañado por la regidora Rosario Ávila, presidenta de la Comisión de Ecología.

Durante el encuentro, el regidor reconoció y agradeció el trabajo que realizan diariamente las y los guardianes ecológicos, cuya labor contribuye a la protección del entorno, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones ambientales y el cuidado de los espacios que forman parte de la vida cotidiana de las familias chihuahuenses.

Adán Galicia destacó la importancia de reconocer a quienes, desde sus responsabilidades, trabajan de manera constante para fomentar el respeto al medio ambiente y atender las necesidades de una ciudad que requiere del compromiso tanto de sus autoridades como de sus habitantes.

“Detrás del cuidado de nuestro medio ambiente hay mujeres y hombres que todos los días salen a cumplir con una responsabilidad muy importante para Chihuahua. Su trabajo merece nuestro reconocimiento y agradecimiento, porque cuidar nuestro entorno también significa cuidar el lugar donde vivimos y el futuro de nuestras familias”, expresó el regidor.

Destacó que este tipo de encuentros permiten valorar el esfuerzo del personal municipal y refrendar la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento para impulsar una cultura de responsabilidad ambiental.

Galicia reiteró su agradecimiento a las y los Guardianes Ecológicos por la dedicación con la que desempeñan sus funciones, y por contribuir diariamente al cuidado y la protección del medio ambiente en el municipio de Chihuahua.

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