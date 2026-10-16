Reconocen Adán Galicia y Rosario Ávila la labor diaria de los Guardianes Ecológicos de Chihuahua

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Chihuahua, Chihuahua
Viernes 16 de octubre de 2026
Como parte de la conmemoración del Día del Guardián Ecológico, el regidor Adán Galicia Chaparro participó esta mañana en un desayuno de reconocimiento a los Guardianes Ecológicos de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal, acompañado por la regidora Rosario Ávila, presidenta de la Comisión de Ecología.
Durante el encuentro, el regidor reconoció y agradeció el trabajo que realizan diariamente las y los guardianes ecológicos, cuya labor contribuye a la protección del entorno, la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones ambientales y el cuidado de los espacios que forman parte de la vida cotidiana de las familias chihuahuenses.
Adán Galicia destacó la importancia de reconocer a quienes, desde sus responsabilidades, trabajan de manera constante para fomentar el respeto al medio ambiente y atender las necesidades de una ciudad que requiere del compromiso tanto de sus autoridades como de sus habitantes.
“Detrás del cuidado de nuestro medio ambiente hay mujeres y hombres que todos los días salen a cumplir con una responsabilidad muy importante para Chihuahua. Su trabajo merece nuestro reconocimiento y agradecimiento, porque cuidar nuestro entorno también significa cuidar el lugar donde vivimos y el futuro de nuestras familias”, expresó el regidor.
Destacó que este tipo de encuentros permiten valorar el esfuerzo del personal municipal y refrendar la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento para impulsar una cultura de responsabilidad ambiental.
Galicia reiteró su agradecimiento a las y los Guardianes Ecológicos por la dedicación con la que desempeñan sus funciones, y por contribuir diariamente al cuidado y la protección del medio ambiente en el municipio de Chihuahua.
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