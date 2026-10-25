Reconocen a oficial de Vialidad por auxiliar a automovilistas durante la madrugada

Domingo 25 de octubre de 2026

La actuación de un oficial de Vialidad fue reconocida públicamente por una ciudadana, luego de que el agente la auxiliara durante la madrugada cuando su vehículo quedó varado.

A través de una publicación en redes sociales, la automovilista relató que su carro quedó tirado y que recibió el apoyo del oficial José Luis, de la unidad 1072, quien permaneció con ellos y dedicó parte de su tiempo a brindarles ayuda.

La ciudadana destacó especialmente la disposición mostrada por el elemento durante el incidente y decidió hacer público su agradecimiento como una forma de reconocer su labor.

“Gracias al oficial de Vialidad que nos auxilió. El nombre del oficial que se tomó mucho de su tiempo para ayudarnos es José Luis, de la unidad 1072”, señaló en su mensaje.

Según el mismo testimonio, durante la conversación el agente le comentó que es uno de los elementos que buscan contribuir a cambiar la percepción que algunos ciudadanos tienen sobre los oficiales de Vialidad.

“Me comentó que él es uno de los que quieren cambiar la visión que tenemos de ellos. Enhorabuena y muchas gracias”, expresó la automovilista.

El reconocimiento destaca una faceta de la labor de los agentes viales que va más allá de la aplicación de reglamentos y la vigilancia del tránsito, al brindar apoyo a ciudadanos que enfrentan algún contratiempo en las calles.

La publicación busca que la acción del oficial José Luis no pase desapercibida y que también sean difundidas las experiencias positivas de ciudadanos que reciben apoyo de servidores públicos durante situaciones imprevistas.

“Enhorabuena y muchas gracias, oficial de Vialidad”, concluyó la ciudadana en su reconocimiento.