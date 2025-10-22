Reconocen al grupo Akam Surá por su apoyo invaluable a estudiantes del Tec de Monterrey

Miércoles 22 de octubre de 2025

El Tecnológico de Monterrey entregó el reconocimiento “Premio Socios Formadores” a la Asociación Chihuahuense de Diabetes Akam Surá, encabezada por su fundadora y presidenta, la psicóloga y educadora en diabetes Florencia Vargas Conde.

El galardón reconoce la colaboración activa de la asociación en la formación profesional de estudiantes del área de salud del Tec de Monterrey, así como su compromiso con la educación en salud desde un enfoque humano, integral y comunitario.

“Este reconocimiento reafirma que Akam Surá es promotor de una conciencia responsable, abierta y transparente en torno al quehacer en la atención de la salud. Nuestro compromiso es con la formación integral de futuras y futuros profesionales de la salud”, expresó Florencia Vargas.

La labor de Akam Surá se ha distinguido por su enfoque en la educación, prevención y acompañamiento de personas con diabetes, además de su impacto positivo en el desarrollo de estudiantes, al brindar espacios reales de aprendizaje y servicio.

La organización ha sido clave en fomentar la participación social de jóvenes profesionistas, aportando a la mejora de la calidad de vida de pacientes y promoviendo una visión empática y comprometida con la salud pública.