Recorre Síndica colonias Cuauhtémoc y Rubio como parte del programa “Sindicatura en tu Colonia”

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Como parte del programa “Sindicatura en tu Colonia”, Personal de la Sindicatura y la Síndica Olivia Franco realizaron un recorrido por las colonias Cuauhtémoc y Rubio, donde dialogaron con vecinas y vecinos para verificar la calidad de los servicios públicos y canalizar sus necesidades a las dependencias correspondientes.

Durante la jornada, se levantaron diversos reportes ciudadanos. Entre los principales se destacó la recolección de basura, la cual fue calificada positivamente por los residentes, ya que la ruta municipal cubre adecuadamente los días martes, jueves y sábado.

En cuanto al alumbrado público, se reportaron fallas en tramos específicos como la calle Primera, entre Miguel Olea y Morelos Vieja, así como en la Privada de Morelos y en Miguel Ángel Olea. Se solicitó pronta atención para mejorar la visibilidad y seguridad en estas zonas.

Respecto a la seguridad pública, habitantes de ambas colonias pidieron el incremento de los rondines policiacos, principalmente durante las noches, como medida preventiva ante actos delictivos.

En materia de vialidad, vecinas y vecinos señalaron la necesidad urgente de repintar los cruces peatonales en puntos clave como la avenida Gustavo Díaz Ordaz con calle Ignacio Allende, así como en la calle 24, a fin de mejorar la seguridad vial para peatones y conductores.

Otro reporte fue el de una zanja abierta derivada de trabajos de instalación de internet, la cual representa un riesgo para transeúntes y vehículos, por lo que se hizo el reporte correspondiente para su pronta reparación.

La Síndica Olivia Franco expresó: “Recorrimos la colonia Cuauhtémoc y la colonia Rubio para escuchar de viva voz a las y los vecinos. Nuestro compromiso con la comunidad es permanente: supervisar que los servicios públicos funcionen correctamente y canalizar con responsabilidad cada reporte.”