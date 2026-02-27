El Estado

Recorre diputada Joss Vega colonia Infonavit Nacional junto a la JMAS

Sumando esfuerzos que permitan fortalecer el cuidado del agua en Chihuahua, la diputada local del Distrito 15, Joss Vega, recorrió en compañía de Alan Falomir, director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), de la diputada Federal, Manque Granados, y el regidor Adán Galicia, la colonia Infonavit Nacional con el Programa Chihuahua sin Fugas.

Con este programa se visitaron los domicilios con el objetivo de revisar los medidores y la situación que guardan cada uno de ellos, así como para detectar las fugas de agua en los hogares para poder atenderlas y evitar el desperdicio del vital líquido.

Vega Vargas escuchó a su vez las gestiones en torno a otros temas que la ciudadanía le manifestó, comprometiéndose a darles seguimiento y una solución. De la misma manera, aprovechó para compartirles a las y los vecinos el proyecto que se tiene en puerta para la rehabilitación del Parque La Esperanza, ubicado en esa misma colonia, y para el cual se proyecta una inversión de 12 millones de pesos.

Las y los funcionarios reiteraron a las y los colonos la importancia de cuidar el agua, además de que pusieron a su disposición los medios en los que pueden realizar denuncias sobre fugas en los hogares o en las calles, así como para solicitar algún tipo de apoyo.

