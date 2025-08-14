Chihuahua

Jueves 14 de agosto de 2025

Recorren Pensiones Civiles del Estado para invitar a la Feria de Servicios “Juntos Somos Familia”

La Dirigente Municipal del PAN, Sarahi Franklin, acompañada por Olivia Franco y parte del equipo del diputado Alfredo Chávez, recorrieron este martes la colonia Pensiones Civiles del Estado para invitar personalmente a las y los vecinos a la Feria de Servicios “Juntos Somos Familia”, organizada por el PAN de Chihuahua y el legislador local.

Durante el recorrido, escucharon a los ciudadanos y compartieron los detalles de este evento que busca acercar servicios gratuitos a la comunidad, promoviendo el bienestar y el fortalecimiento de las familias chihuahuenses.

Olivia Franco destacó la importancia de llevar estos apoyos directamente a las colonias:

“Sabemos que muchas familias necesitan estos servicios, por eso queremos facilitarles el acceso sin costo y en un ambiente familiar. El PAN está para servir, y con esta feria reforzamos nuestro compromiso con la comunidad”.

La feria se llevará a cabo este jueves 14 de agosto a partir de las 6:30 de la tarde en el Parque del Fraccionamiento Pensiones Civiles del Estado (Calle Pensiones Civiles del Estado y Factor 85).
La entrada es completamente GRATUITA.

Entre los servicios que se ofrecerán están:

* Corte de cabello
* Atención médica y psicológica
* Becas académicas
* Asesoría jurídica
* Desparasitación de mascotas
* Revisión de la vista y donación de lentes
* Pintacaritas, brinca brinca, sorpresas ¡y mucho más!

“El PAN sigue cercano a la gente, escuchando y apoyando con acciones que hacen la diferencia”, señaló Sarahi Franklin durante el recorrido.

Estos son los 26 narcos que México entregó a EE.UU

