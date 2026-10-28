Recupera CUM más de 4.4 mdp con programa de descuentos en pavimentación

Miércoles 28 de octubre de 2026

El Consejo de Urbanización Municipal (CUM) informó que ha recuperado más de 4 millones 400 mil pesos mediante su programa de Descuentos e Incentivos para ciudadanos con adeudos derivados de obras de pavimentación realizadas bajo el esquema de coparticipación 50/50.

Desde el inicio del programa, el pasado 17 de junio, más de 550 vecinos han liquidado sus cuentas, mientras que otras 38 personas establecieron convenios para realizar pagos de manera programada.

El esquema contempla la condonación del 100 por ciento de intereses y gastos de ejecución, además de descuentos de hasta el 50 por ciento sobre el saldo original, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Para quienes no pueden cubrir el adeudo en una sola exhibición, el CUM ofrece alternativas como pagos con tarjeta de crédito a meses sin intereses, sujetos a las condiciones correspondientes, así como convenios con aportaciones semanales o quincenales.

El objetivo es que las cuentas queden liquidadas antes del 30 de diciembre, fecha en que concluye el programa.

De acuerdo con el organismo, los más de 4.4 millones de pesos recuperados serán destinados a impulsar nuevas obras de pavimentación en beneficio de las familias de Chihuahua capital.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del CUM, ubicadas en calle Cuarta número 3610, colonia Santa Rosa, solicitar información a través del 072 o comunicarse al (614) 410-9009.