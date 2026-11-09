Recupera Fiscalía 14 vehículos relacionados con fraudes mediante cheques sin fondos en Chihuahua

Lunes 9 de noviembre de 2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que durante 2026 se han recuperado 14 vehículos relacionados con fraudes cometidos mediante la modalidad conocida como “cheque botador”, además de integrar 42 carpetas de investigación por este tipo de operaciones fraudulentas.

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya Chávez, explicó que este delito afecta principalmente a personas que ofrecen sus automóviles en venta y reciben como supuesto pago cheques que posteriormente resultan sin fondos o que no pueden hacerse efectivos.

El funcionario advirtió que esta modalidad de fraude suele presentarse con mayor frecuencia durante los últimos meses del año, por lo que llamó a la ciudadanía a extremar precauciones al realizar operaciones de compraventa de vehículos.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los delincuentes aprovechan el tiempo que transcurre entre el depósito de un cheque y la confirmación definitiva de los recursos para obtener la entrega del automóvil sin que el vendedor haya recibido efectivamente el dinero.

Ante esta situación, Loya Chávez recomendó verificar directamente con la institución bancaria que el pago se encuentre disponible y confirmado antes de entregar el vehículo, sus llaves o documentación.

Asimismo, aconsejó evitar aceptar depósitos mediante cheques de instituciones bancarias en las que el vendedor no tenga una cuenta, debido a las dificultades que pueden presentarse para comprobar oportunamente la disponibilidad de los recursos.

La Fiscalía reiteró la importancia de confirmar cualquier transferencia o depósito a través de los canales oficiales del banco, sin confiar únicamente en comprobantes de pago o movimientos que todavía se encuentren pendientes de autorización.

Con 42 investigaciones abiertas y 14 automóviles recuperados en lo que va del año, las autoridades mantienen el seguimiento de esta modalidad delictiva y exhortan a quienes pretendan vender un vehículo a verificar que el pago haya quedado efectivamente acreditado antes de concretar la operación.