Redistribuye AICM slots a aerolíneas de EU tras reclamos de competitividad

Martes 18 de noviembre de 2025

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizó una redistribución de sus slots, luego de los reclamos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) sobre supuestas limitaciones a la competitividad en la aviación mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las aerolíneas mexicanas cedieron espacios a compañías estadounidenses para garantizar la competencia, aunque no precisó el número exacto de slots. Estos corresponden a los límites de aterrizaje y despegue por hora.

En agosto de 2022, los slots del AICM se redujeron de 61 a 52 por hora, supuestamente de manera temporal. Sin embargo, en agosto de 2023 se registró una nueva reducción, de 52 a 43, afectando tanto a aerolíneas mexicanas como estadounidenses y buscando incentivar el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Se hizo una nueva distribución de los slots, en donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadounidenses dentro de un marco de competitividad", explicó Sheinbaum.

Hace dos semanas, el DOT de EU cuestionó la decisión del gobierno mexicano de disminuir operaciones en el AICM y desviar vuelos hacia el AIFA. Para 2026, se planea la implementación de un nuevo sistema digital de gestión de slots, con el fin de mejorar la distribución entre aerolíneas.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de VIVA, declaró: "Estamos muy optimistas con las negociaciones que están conduciendo el Gobierno de México y el DOT para aclarar las supuestas diferencias del convenio bilateral aéreo entre México y Estados Unidos".