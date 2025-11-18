México

15.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Redistribuye AICM slots a aerolíneas de EU tras reclamos de competitividad

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) realizó una redistribución de sus slots, luego de los reclamos del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) sobre supuestas limitaciones a la competitividad en la aviación mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las aerolíneas mexicanas cedieron espacios a compañías estadounidenses para garantizar la competencia, aunque no precisó el número exacto de slots. Estos corresponden a los límites de aterrizaje y despegue por hora.

En agosto de 2022, los slots del AICM se redujeron de 61 a 52 por hora, supuestamente de manera temporal. Sin embargo, en agosto de 2023 se registró una nueva reducción, de 52 a 43, afectando tanto a aerolíneas mexicanas como estadounidenses y buscando incentivar el uso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

"Se hizo una nueva distribución de los slots, en donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadounidenses dentro de un marco de competitividad", explicó Sheinbaum.

Hace dos semanas, el DOT de EU cuestionó la decisión del gobierno mexicano de disminuir operaciones en el AICM y desviar vuelos hacia el AIFA. Para 2026, se planea la implementación de un nuevo sistema digital de gestión de slots, con el fin de mejorar la distribución entre aerolíneas.

Por su parte, Juan Carlos Zuazua, CEO de VIVA, declaró: "Estamos muy optimistas con las negociaciones que están conduciendo el Gobierno de México y el DOT para aclarar las supuestas diferencias del convenio bilateral aéreo entre México y Estados Unidos".

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil
Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

Municipios

Más Noticias

Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo
Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua