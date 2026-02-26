Chihuahua

22.63°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 26 de febrero de 2026

Reducción de carriles en Los Nogales por montaje de trabes en Paso Superior

La Dirección de Obras Públicas informó que este viernes 27 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., se realizará una reducción de carriles en la vialidad Los Nogales, debido al montaje de trabes en el cuerpo sur del Paso Superior que se construye en la zona norte de la capital.

Los carriles de extrema izquierda y central estarán cerrados en el tramo comprendido entre la avenida de las Industrias y el supermercado Smart, habilitándose únicamente el carril derecho, en sentido de la avenida Tecnológico hacia la vialidad Sacramento.

Rutas alternas

Se recomienda a las y los conductores utilizar las avenidas:

Sosa Vera

Dostoyevski

Ambas arterias estarán habilitadas para brindar mayor fluidez vehicular.

Las autoridades exhortaron a anticipar la salida, respetar los señalamientos preventivos y extremar precauciones en el área de trabajo.

El Gobierno Municipal destacó que las molestias serán temporales, pero los beneficios en movilidad y seguridad vial serán permanentes para la ciudadanía.

Localizan con vida a tres hermanos privados de la libertad en Aldama

