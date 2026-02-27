México

Reducción de jornada laboral en México podría elevar costos y afectar inversión

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales podría incrementar en al menos 5% anual los costos laborales para las empresas hasta 2030.

El presidente del IMEF Chihuahua, Gonzalo Aguilera García, señaló que esta reforma laboral tiene un efecto negativo directo en la inversión, ya que México destaca por su mano de obra calificada, lo que atrae empresas extranjeras, sobre todo en el norte del país. La disminución de horas de trabajo incrementará los costos operativos, afectando tanto a empresas nacionales como extranjeras.

En el caso de las empresas nacionales, el IMEF advirtió que el aumento de costos podría derivar en recortes de personal para compensar los gastos adicionales. La reducción de la jornada se suma a otros cambios recientes, como:

Aumento de días de vacaciones.

Incrementos de doble dígito al salario mínimo.

Incorporación a la seguridad social de trabajadores de plataformas digitales.

Aunque algunos trabajadores podrían beneficiarse con mayores compensaciones, muchas pequeñas y medianas empresas podrían no absorber los costos y verse obligadas a despedir empleados.

Además, el IMEF destacó que la inversión ya se encuentra deprimida, y estos cambios legales, junto con la incertidumbre judicial, regulatoria y fiscal, podrían mantener el crecimiento económico por debajo de su potencial en los próximos años.

Otro factor de incertidumbre es el refrendo del T-MEC, cuyas negociaciones con Estados Unidos podrían no concluir para el 1 de julio de 2026. Si no se alcanza un acuerdo, se realizarán revisiones anuales hasta 2036, cuando el tratado podría expirar de no renovarse.

