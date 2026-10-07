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Miércoles 7 de octubre de 2026

Reforestan Parque Lerdo con 100 nuevos árboles

Un total de 100 árboles fueron plantados en el Parque Lerdo durante una jornada de reforestación en la que participaron colaboradores de CIMA, sus familias y personal de la Subcoordinación de Medio Ambiente.

La actividad se realizó durante la mañana del pasado fin de semana y contó con la participación de alrededor de 30 colaboradores de la empresa, acompañados por sus familias, así como de 10 integrantes de la autoridad ambiental municipal.

Durante la jornada se plantaron olivos, fresnos y encinos, además de realizar labores de riego y acondicionamiento de las áreas intervenidas.

La Subcoordinación de Medio Ambiente autorizó la actividad y acompañó los trabajos durante toda la jornada.

El director general de CIMA, Teodoro Octavio Martínez Ruiz, destacó la importancia de aumentar las áreas arboladas en una ciudad donde las altas temperaturas y la escasez de agua representan retos cada vez mayores.

“Aquí un árbol no es un adorno: es sombra y aire más limpio para quien viene al parque todos los días”, expresó.

La actividad fue organizada por CIMA Sostenibilidad y forma parte de la participación de la empresa en Llamado a la Tierra, iniciativa ambiental impulsada por CNN para promover acciones en favor del medio ambiente.

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