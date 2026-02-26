Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027

Jueves 26 de febrero de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, con la reforma electoral, todos los candidatos a diputados plurinominales deberán hacer campaña directamente con la ciudadanía, tocando puertas y buscando apoyo en los distritos, pues cambia la forma de elegir a estos representantes.

Actualmente, los diputados de mayoría elegidos en sus distritos mantendrán su modalidad de campaña si buscan la reelección en 2027, pero los plurinominales deberán adaptarse a la nueva dinámica, lo que incrementará la interacción con los votantes durante las campañas.

Plurinominales de Chihuahua

Chihuahua cuenta con seis diputados federales plurinominales que, si buscan la reelección, tendrán que competir para ser conocidos o aparecer en la lista, aunque los detalles exactos de la nueva lista aún no se han definido.

Los actuales diputados federales plurinominales son:

Carmen Rocío González Alonso – PAN | Chihuahua capital

Graciela “Chela” Ortiz González – PRI | Hidalgo del Parral

Greycy Marian Durán Alarcón – PT | Cuauhtémoc

Héctor Armando Cabada Alvídrez – Morena | Ciudad Juárez

José Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán – MC | Hidalgo del Parral

Paloma Domínguez Ugarte – PRI | Ciudad Juárez

De los 500 diputados federales, 200 son plurinominales, de representación proporcional, cuya elección actualmente depende de las listas internas de los partidos, permitiendo que candidatos obtengan un escaño sin hacer campaña. Con la reforma, este mecanismo cambiará:

97 diputados: “mejor perdedor” o primera minoría, quienes no ganaron en distritos pero obtuvieron los mejores resultados por partido.

95 diputados: elegidos por votación directa en circunscripciones, con elección de un hombre y una mujer, donde los votantes decidirán sin importar el orden de la lista del partido.

8 diputados: reservados para mexicanos residentes en el extranjero, con detalles aún por definir.

Impacto en los Congresos locales

La reforma también aplicará a los congresos estatales, modificando la elección de plurinominales locales. En Chihuahua, los actuales plurinominales del Congreso del Estado son:

Alma Yesenia Portillo Lerma – MC

América Victoria Aguilar Gil – PT (sin bancada)

Brenda Francisca Ríos Prieto – Morena

Edith Palma Ontiveros – Morena

Francisco Adrián Sánchez Villegas – MC

Herminia Gómez Carrasco – Morena

Jael Argüelles Díaz – Morena

Jorge Carlos Soto Prieto – PAN

José Luis Villalobos García – PRI

Octavio Javier Borunda Quevedo – PVEM

Pedro Torres Estrada – Morena

Con esta reforma, los plurinominales deberán adaptarse a un modelo más cercano al votante, aumentando la competencia y la transparencia en las elecciones de 2027.