Reforma Electoral obliga a plurinominales a hacer campaña de tierra para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, con la reforma electoral, todos los candidatos a diputados plurinominales deberán hacer campaña directamente con la ciudadanía, tocando puertas y buscando apoyo en los distritos, pues cambia la forma de elegir a estos representantes.
Actualmente, los diputados de mayoría elegidos en sus distritos mantendrán su modalidad de campaña si buscan la reelección en 2027, pero los plurinominales deberán adaptarse a la nueva dinámica, lo que incrementará la interacción con los votantes durante las campañas.
Plurinominales de Chihuahua
Chihuahua cuenta con seis diputados federales plurinominales que, si buscan la reelección, tendrán que competir para ser conocidos o aparecer en la lista, aunque los detalles exactos de la nueva lista aún no se han definido.
Los actuales diputados federales plurinominales son:
Carmen Rocío González Alonso – PAN | Chihuahua capital
Graciela “Chela” Ortiz González – PRI | Hidalgo del Parral
Greycy Marian Durán Alarcón – PT | Cuauhtémoc
Héctor Armando Cabada Alvídrez – Morena | Ciudad Juárez
José Alfredo “El Caballo” Lozoya Santillán – MC | Hidalgo del Parral
Paloma Domínguez Ugarte – PRI | Ciudad Juárez
De los 500 diputados federales, 200 son plurinominales, de representación proporcional, cuya elección actualmente depende de las listas internas de los partidos, permitiendo que candidatos obtengan un escaño sin hacer campaña. Con la reforma, este mecanismo cambiará:
97 diputados: “mejor perdedor” o primera minoría, quienes no ganaron en distritos pero obtuvieron los mejores resultados por partido.
95 diputados: elegidos por votación directa en circunscripciones, con elección de un hombre y una mujer, donde los votantes decidirán sin importar el orden de la lista del partido.
8 diputados: reservados para mexicanos residentes en el extranjero, con detalles aún por definir.
Impacto en los Congresos locales
La reforma también aplicará a los congresos estatales, modificando la elección de plurinominales locales. En Chihuahua, los actuales plurinominales del Congreso del Estado son:
Alma Yesenia Portillo Lerma – MC
América Victoria Aguilar Gil – PT (sin bancada)
Brenda Francisca Ríos Prieto – Morena
Edith Palma Ontiveros – Morena
Francisco Adrián Sánchez Villegas – MC
Herminia Gómez Carrasco – Morena
Jael Argüelles Díaz – Morena
Jorge Carlos Soto Prieto – PAN
José Luis Villalobos García – PRI
Octavio Javier Borunda Quevedo – PVEM
Pedro Torres Estrada – Morena
Con esta reforma, los plurinominales deberán adaptarse a un modelo más cercano al votante, aumentando la competencia y la transparencia en las elecciones de 2027.
