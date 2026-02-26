Reforma electoral de Sheinbaum plantea eliminar PREP y recortar senadurías plurinominales

Jueves 26 de febrero de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que propone eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y modificar la integración del Senado, suprimiendo las 32 senadurías de representación proporcional.

Van contra el PREP

La propuesta plantea desaparecer el PREP, al considerar que es un gasto innecesario, y pasar directamente al cómputo final de votos. En 2024, el programa tuvo un costo de 237.3 millones de pesos, dentro de una elección que ascendió a 64 mil millones.

Actualmente, el PREP inicia a las 20:00 horas del día de la elección con la captura de actas desde las casillas, lo que permite ofrecer resultados preliminares mientras los paquetes electorales llegan a las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los ex presidentes del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, advirtieron que eliminar el PREP podría afectar la certeza y confianza en los procesos electorales, además de incrementar la incertidumbre y el riesgo de desinformación postelectoral. Señalaron que sería un retroceso comparable a 1988, cuando no existía un sistema de resultados preliminares en tiempo real.

Recorte a senadores plurinominales

La iniciativa también propone eliminar las 32 senadurías de representación proporcional, manteniendo un Senado de 96 escaños: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Con ello desaparecería la lista nacional plurinominal y todas las candidaturas competirían directamente por el voto en los estados.

En 2024, Morena obtuvo 67 lugares en la Cámara alta, equivalentes al 52 por ciento. De repetirse resultados similares en 2030, podría alcanzar 61 de los 96 escaños, es decir, el 64 por ciento, acercándose a la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales.

“En el Senado se elimina la lista de representación proporcional. ¿Quieres ser senador? Busca el voto popular”, sostuvo Sheinbaum al defender la propuesta.

En el caso de la Cámara de Diputados, la reforma mantiene las 200 curules plurinominales, pero plantea modificar el modelo para eliminar las listas cerradas definidas por las dirigencias partidistas.

Críticas de la oposición

Legisladores de oposición cuestionaron la propuesta. El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, calificó la iniciativa como una “Ley Maduro” y advirtió que podría debilitar el pluralismo político.

Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya señaló que una reforma electoral debería enfocarse en combatir la intervención del crimen organizado y el financiamiento ilícito en campañas.

La discusión de la iniciativa se anticipa como uno de los debates centrales del próximo periodo legislativo.