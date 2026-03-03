Reforma electoral de Sheinbaum tendrá más ajustes; aún no se envía a Diputados

Martes 3 de marzo de 2026

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá ajustes adicionales y todavía no ha sido enviada a la Cámara de Diputados, pese a que inicialmente se había anunciado su presentación para el lunes.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo una reunión con la mandataria federal y explicó que la Comisión Presidencial encargada del proyecto se encuentra afinando los últimos detalles del documento, lo que frenó temporalmente su entrega al Congreso.

“En el trayecto de las horas se concluirá”, señaló Monreal, aunque evitó fijar un plazo definitivo. Añadió que la Presidenta “es muy cuidadosa y quiere revisarla personalmente”, por lo que su envío podría concretarse en las próximas horas.

Como parte de la revisión política y legislativa, la titular del Ejecutivo también sostuvo comunicación con el senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, a fin de analizar la agenda parlamentaria y la ruta que seguirá la reforma.

Aunque Morena contemplaba dar un plazo a sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para sumarse formalmente al respaldo del proyecto, ambos institutos han manifestado desacuerdos en algunos puntos. No obstante, el partido mayoritario había expresado su intención de presentar la iniciativa incluso sin el consenso pleno de sus aliados.

Los ejes centrales de la reforma

Entre los 30 puntos clave de la propuesta destacan la eliminación de las listas plurinominales cerradas de partido; la permanencia de los 500 diputados —300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional— bajo la fórmula vigente; y la reconfiguración del Senado para quedar en 96 escaños, eliminando la lista nacional plurinominal.

La reforma también plantea una reducción del 25% en el costo total de las elecciones, que abarcaría al Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organismos electorales locales y tribunales. En 2024, el gasto electoral federal y estatal ascendió a 61 mil millones de pesos.

Asimismo, se propone ajustar los salarios de consejeros y altos mandos del INE al tope constitucional; eliminar duplicidades entre órganos federales y locales; reducir el número de regidurías municipales; homologar salarios de diputados locales; y fortalecer la fiscalización en tiempo real, prohibiendo aportaciones en efectivo y obligando a que todos los recursos se manejen dentro del sistema financiero formal.

En materia tecnológica, contempla regular el uso de Inteligencia Artificial en campañas —con etiquetado obligatorio— y prohibir bots o mecanismos artificiales de desinformación en redes sociales, facultando al INE para ordenar la baja inmediata de contenidos irregulares.

También se prevé eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), iniciar cómputos distritales el mismo día de la elección, fortalecer el voto migrante con registro único y crear ocho diputaciones exclusivas para mexicanos en el extranjero.

La propuesta incluye la prohibición del nepotismo y de la reelección consecutiva inmediata a partir de 2030, medidas que ya fueron aprobadas previamente; así como la constitucionalización de los derechos políticos de la diáspora mexicana y el impulso a mecanismos de democracia participativa a nivel estatal y municipal.

La Presidenta ha asegurado que la reforma no elimina la autonomía del INE ni el principio de representación proporcional. Además, advirtió que la ciudadanía evaluará el comportamiento de los partidos al momento de votar la iniciativa: “La gente va a decir: ‘él la aprobó’, ‘él no aprobó’”, señaló, descartando que un eventual rechazo legislativo represente una derrota política.

La Comisión Presidencial continuará revisando el documento para evitar inconsistencias jurídicas antes de definir la cámara de origen y formalizar su envío al Congreso.