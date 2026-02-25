México

Reforma electoral eliminará el PREP y adelantará el cómputo distrital: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la reforma electoral que impulsa contempla la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y que el conteo distrital inicie la misma noche de la elección, con lo que se obtendrían resultados definitivos en menor tiempo y con menor gasto operativo.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum explicó que el PREP, aunque útil como mecanismo informativo, no tiene efectos legales y representa un gasto adicional. “Si tú empiezas en la noche del día de la elección, ya con el cómputo distrital, tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día; no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital”, afirmó.

Actualmente, el conteo distrital formal comienza el miércoles posterior a la jornada electoral y solo entonces se abren los paquetes en caso de inconsistencias o solicitudes de recuento. La reforma planteada concentraría los esfuerzos en el conteo inmediato, garantizando certeza jurídica desde el primer momento.

Sheinbaum señaló que la iniciativa no afectará la autonomía del INE ni la vigencia de la credencial para votar, pero sí permitirá un ahorro de aproximadamente 25 por ciento en el gasto electoral, incluyendo financiamiento a partidos. Los recursos podrían ser redirigidos a salud, educación o infraestructura.

Además, la reforma contempla avanzar hacia el voto electrónico en consultas municipales o estatales y mantener los esquemas de personal eventual para capacitación de funcionarios de casilla.

La propuesta será enviada al Congreso para su análisis y eventual aprobación, lo que modificaría de manera significativa los tiempos y la difusión de los resultados electorales en México.

Reforma electoral plantea tope de 15 regidores por municipio en todo el país

