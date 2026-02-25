México

Reforma electoral plantea tope de 15 regidores por municipio en todo el país

La propuesta presentada por Pablo Gómez en Palacio Nacional busca establecer un límite máximo de 15 regidores por ayuntamiento en México, con el objetivo de reducir lo que el Gobierno federal considera un exceso en la integración de los cabildos.

El planteamiento establece un tope uniforme a nivel nacional, sin importar el tamaño poblacional de cada municipio, y forma parte del paquete más amplio de reformas electorales que también contempla cambios en la integración del Congreso de la Unión y en los mecanismos de representación política.

El Ejecutivo argumenta que en varios estados se observa un “super moche” de regidores, lo que genera mayores gastos públicos y complica la toma de decisiones en los cabildos. Con esta medida, se busca homologar criterios, reducir costos administrativos y hacer más eficiente el funcionamiento de los gobiernos municipales.

Actualmente, ayuntamientos como los de Chihuahua y Ciudad Juárez cuentan con 20 regidores, por lo que la reforma implicaría ajustes significativos en la estructura de estos cabildos.

Suspenden clases en Aldama por hechos de inseguridad

