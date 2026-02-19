Refuerza DSPM vigilancia en Chihuahua con tecnología PECUU y drones

21.14°C
Nubes Dispersas
Chihuahua, Chihuahua
Jueves 19 de febrero de 2026
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua fortaleció sus estrategias de vigilancia en la capital mediante el uso de herramientas tecnológicas integradas a la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), con el objetivo de prevenir y combatir delitos.
A través de la red de cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, la corporación puede monitorear en tiempo real situaciones de riesgo, respaldar a las unidades operativas en campo y agilizar la atención de emergencias, lo que permite mejorar los tiempos de respuesta.
La dependencia también dispone de remolques C2 móviles, que pueden colocarse en colonias o sectores específicos para reforzar la seguridad durante eventos masivos, operativos especiales o en zonas donde se requiera mayor presencia preventiva.
Entre las herramientas implementadas destacan los arcos lectores de placas, que facilitan la detección de vehículos con reporte de robo o relacionados con hechos delictivos, así como el uso de drones para ampliar la vigilancia aérea y proporcionar información estratégica en la toma de decisiones.
Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para generar entornos más seguros y fortalecer la capacidad operativa de la policía en la ciudad de Chihuahua.
