Chihuahua

21.14°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 19 de febrero de 2026

Refuerza DSPM vigilancia en Chihuahua con tecnología PECUU y drones

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua fortaleció sus estrategias de vigilancia en la capital mediante el uso de herramientas tecnológicas integradas a la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU), con el objetivo de prevenir y combatir delitos.

A través de la red de cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos de la ciudad, la corporación puede monitorear en tiempo real situaciones de riesgo, respaldar a las unidades operativas en campo y agilizar la atención de emergencias, lo que permite mejorar los tiempos de respuesta.

La dependencia también dispone de remolques C2 móviles, que pueden colocarse en colonias o sectores específicos para reforzar la seguridad durante eventos masivos, operativos especiales o en zonas donde se requiera mayor presencia preventiva.

Entre las herramientas implementadas destacan los arcos lectores de placas, que facilitan la detección de vehículos con reporte de robo o relacionados con hechos delictivos, así como el uso de drones para ampliar la vigilancia aérea y proporcionar información estratégica en la toma de decisiones.

Autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para generar entornos más seguros y fortalecer la capacidad operativa de la policía en la ciudad de Chihuahua.

Fiscalía de Chihuahua informa avances en extinción de dominio de bienes de Aras Investment

