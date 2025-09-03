Refuerza Gobierno Municipal programas educativos y de apoyo escolar en Chihuahua

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Durante los cuatro años de gestión del presidente municipal Marco Bonilla, se ha consolidado una política pública centrada en la educación como eje de transformación social, destacando el fortalecimiento de los programas Mi Bolsa Escolar y Mi Beca Chihuahua, que han beneficiado a miles de estudiantes y familias en el municipio.

Más de 17 mil becas para apoyar la continuidad educativa

A través del programa Mi Beca Chihuahua, en sus tres modalidades: Excelencia Académica, Formación y Competitividad, el Gobierno Municipal otorgó más de 17 mil becas con una inversión cercana a los 42 millones de pesos, permitiendo que estudiantes de todos los niveles continúen y concluyan sus estudios de manera oportuna.

Universalización de Mi Bolsa Escolar: más de 68 millones invertidos

En este 2025, se logró consolidar la universalidad del programa Mi Bolsa Escolar, garantizando el acceso a mochilas y kits escolares a todos los alumnos de escuelas públicas de los niveles primaria, secundaria y medio superior.

Primaria: 67,164 estudiantes de 294 escuelas | $41.6 millones

Secundaria: 32,871 estudiantes de 80 escuelas | $11.8 millones

Medio superior: 29,986 estudiantes de 30 escuelas | $15.1 millones

La inversión total en útiles y materiales escolares supera los 68 millones de pesos, fortaleciendo el derecho a una educación digna, justa y equitativa para niñas, niños y jóvenes.

Inclusión educativa: atención a estudiantes en situación de vulnerabilidad

En coordinación con el DIF Municipal, el programa Reto Útil benefició entre 2022 y 2024 a 3,915 niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Solo este año, 1,500 estudiantes adicionales recibieron paquetes escolares, reafirmando el compromiso de que ningún alumno quede rezagado por falta de recursos.

Inversión conjunta para mejorar infraestructura educativa

Con el objetivo de fortalecer las condiciones de aprendizaje, la administración municipal, en alianza con el Gobierno del Estado, la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) y diversas organizaciones de la sociedad civil, destinó una bolsa conjunta de 53 millones de pesos para mejorar infraestructura escolar en 28 escuelas de la capital:

Gobierno Municipal: $17.5 millones

Gobierno del Estado: $18 millones

FECHAC: $17.5 millones

Compromiso con la educación

Con estos resultados, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de colocar a la educación como prioridad, impulsando acciones que garanticen equidad, calidad y mejores oportunidades para la niñez y juventud chihuahuense.