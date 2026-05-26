Refuerza México vigilancia sanitaria en aeropuertos ante brote de ébola

Martes 26 de mayo de 2026

El Gobierno de México anunció la implementación de filtros sanitarios y protocolos especiales de vigilancia epidemiológica en aeropuertos internacionales del país, como medida preventiva ante el brote de ébola registrado en algunas naciones africanas y en el contexto de la próxima Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que actualmente no existe ningún caso confirmado de ébola en territorio nacional y aseguró que el riesgo de propagación en México es considerado muy bajo.

El funcionario explicó que los casos reportados se concentran principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda, mientras que también se mantiene vigilancia sobre la situación sanitaria en Sudán del Sur.

Kershenobich señaló que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el brote continúa en evolución, por lo que las autoridades mexicanas mantienen un monitoreo permanente para prevenir cualquier riesgo de importación de casos.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades recomendaron a las personas que hayan permanecido o transitado recientemente por las zonas afectadas posponer sus viajes hasta que concluya la emergencia sanitaria internacional.

Los filtros sanitarios en aeropuertos incluirán revisiones de itinerarios de viaje, vigilancia epidemiológica y protocolos de identificación de posibles factores de riesgo, incluso para pasajeros que hayan realizado escalas en otros países.

El titular de Salud recordó que el ébola no se transmite por vía aérea, sino mediante contacto directo con fluidos corporales o secreciones de personas infectadas, por lo que el rastreo de antecedentes de exposición resulta fundamental para la detección oportuna de posibles casos.

Entre los síntomas asociados a la enfermedad se encuentran fiebre alta, dolor muscular, dolor de garganta, molestias abdominales, diarrea y sangrado inexplicable en etapas avanzadas.

Asimismo, informó que México mantiene coordinación con autoridades sanitarias de Estados Unidos y Canadá para fortalecer los mecanismos de vigilancia epidemiológica de cara a la celebración del Mundial de Futbol 2026, con el objetivo de proteger la salud de visitantes y población en general.

Las autoridades federales reiteraron que, hasta el momento, no existe motivo de alarma en el país y que las acciones implementadas forman parte de las medidas preventivas habituales para eventos internacionales de gran magnitud.