Jueves 30 de octubre de 2025

Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal

Tras el trágico accidente ocurrido días atrás en el Periférico de la Juventud, donde un conductor perdió la vida al caer con todo y vehículo del puente ubicado en la Vía Sicilia, la Policía Vial ha intensificado los operativos de vigilancia en esta importante arteria de la capital.

De acuerdo con testimonios de automovilistas, los agentes motopatrulleros han incrementado su presencia en distintos puntos del periférico, con especial atención a la detección de conductores que exceden los límites de velocidad establecidos, que en la mayoría de los tramos es de 80 kilómetros por hora.

No obstante, ciudadanos han expresado inconformidad por la forma en que algunos elementos realizan las labores de vigilancia, pues aseguran que los oficiales se ocultan entre los camellones o zonas con poca visibilidad para detectar infractores, a quienes posteriormente persiguen a alta velocidad.

Fuentes consultadas señalaron que estas acciones buscan prevenir nuevos accidentes y generar una mayor conciencia entre los conductores respecto al respeto de los límites de velocidad y la conducción responsable. Sin embargo, también se ha hecho un llamado a la corporación para garantizar que los operativos se realicen con estricto apego a la legalidad y sin prácticas indebidas.

Cabe recordar que, en administraciones anteriores, algunos elementos fueron retirados temporalmente de la vialidad por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones.

