Refuerza SSPE acciones preventivas durante el Buen Fin 2026

Lunes 9 de noviembre de 2026

Con el objetivo de brindar seguridad a las familias chihuahuenses durante el Buen Fin 2026, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) fortalecerá sus acciones preventivas y de proximidad en todo el estado, mediante una estrategia enfocada en la protección del patrimonio de las personas y la prevención de riesgos durante esta temporada de alta actividad comercial.

Por instrucciones del Secretario Luis Aguirre, la Policía del Estado mantendrá presencia en plazas comerciales, corredores de alta afluencia, zonas bancarias y puntos de actividad económica, con el propósito de generar entornos seguros para quienes realicen sus compras.

Estas acciones estarán respaldadas por la tecnología de la Plataforma Centinela, que fortalecerá las capacidades de videovigilancia y monitoreo en tiempo real, así como por unidades móviles instaladas en puntos estratégicos para reforzar la supervisión y coordinación operativa.

Para mayor seguridad, la Secretaría exhorta a la ciudadanía a tomar medidas de prevención como, evitar llevar grandes cantidades de efectivo, utilizar medios de pago seguros y mantenerse alerta ante cualquier situación que pueda representar un riesgo. Asimismo, recuerda que cualquier emergencia o conducta sospechosa puede reportarse de inmediato al número 9-1-1.

En el ámbito digital, la Policía Cibernética de la SSPE reforzará las acciones de prevención para promover compras seguras en línea, por lo que se recomienda verificar que los sitios web cuenten con mecanismos de seguridad, realizar compras únicamente en páginas oficiales, evitar compartir contraseñas o códigos de verificación y revisar periódicamente los movimientos de las cuentas bancarias.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reitera su compromiso de mantener presencia coordinada en todo el estado para brindar seguridad durante esta temporada comercial.