Refuerza SSPE combate a grupos criminales con 81 detenciones y operativos estratégicos en Chihuahua: Gilberto Loya

Lunes 11 de mayo de 2026

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, informó que durante la última semana la SSPE fortaleció las acciones operativas y de inteligencia en distintos municipios de la entidad, logrando la detención de 81 presuntos delincuentes y diversos aseguramientos relacionados con delitos de alto impacto.

De acuerdo con el reporte semanal, 80 de las personas detenidas fueron puestas a disposición por delitos del fuero común y una más por delitos del orden federal.

Asimismo, como parte de las acciones desplegadas en la entidad, se aseguraron nueve armas de fuego, 188 municiones y 12 cargadores.

En el combate al narcomenudeo, las corporaciones estatales decomisaron 148 dosis de cocaína, mil 65 dosis de cristal y 673 gramos de marihuana, equivalentes a más de 260 dosis, generando una afectación económica estimada superior a los 148 mil 900 pesos para los grupos criminales.

Gilberto Loya destacó que la estrategia de seguridad continúa enfocada en mantener presencia operativa permanente, fortalecer la coordinación institucional y utilizar herramientas tecnológicas para combatir a los generadores de violencia.

Como parte de estas acciones, en el municipio de Aldama y corredores rurales de la zona Centro-Sur, la SSPE desplegó operativos preventivos y de vigilancia con apoyo de destacamentos regionales y aeronaves tácticas.

Durante estos recorridos fue localizado y destruido un punto de halconeo improvisado, además del aseguramiento de dos camionetas RAM y un remolque con reporte de robo, así como un cartucho calibre 7.62 x 39 milímetros y vehículos con placas sobrepuestas y mandamientos judiciales.

En otra intervención realizada en Ciudad Juárez, elementos especializados de investigación detuvieron a Samuel V. H., presunto implicado en un robo con violencia cometido en perjuicio de una empresa, donde fueron sustraídos aproximadamente 180 mil pesos.

Durante dicha acción fueron asegurados cinco envoltorios con características propias de la cocaína y un vehículo presuntamente relacionado con el atraco.

Las investigaciones incluyeron entrevistas, recorridos de campo y análisis de videograbaciones obtenidas de cámaras particulares y de la Plataforma Centinela, lo que permitió identificar el vehículo utilizado en el robo.

Además, en un operativo distinto realizado también en Ciudad Juárez, personal de la Subsecretaría de Estado Mayor detuvo a cinco presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionados con diversos homicidios recientes registrados en la frontera.

Los detenidos fueron identificados como Óscar Eduardo C. Ch., Ismael M. C., Esaul Y. D., Gabriel G. L. y Salvador H. P.

Durante esta intervención fueron asegurados un fusil tipo AR-15 calibre .223/5.56 mm, dos pistolas calibre 9 milímetros, diversos cargadores y cartuchos útiles, aproximadamente 50 gramos de marihuana y una camioneta Ford F-150 modelo 2015.

La SSPE informó que la ubicación del vehículo investigado fue posible gracias al trabajo coordinado de análisis táctico y el uso de herramientas tecnológicas de la Plataforma Centinela.

Gilberto Loya reiteró que la dependencia mantendrá los despliegues operativos y las labores de inteligencia de manera permanente para fortalecer la paz y la seguridad de las y los chihuahuenses.