Martes 14 de octubre de 2025

Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) participó en la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado, con el objetivo de coordinar esfuerzos entre dependencias gubernamentales y organismos internacionales para atender de manera integral esta problemática social.

En representación del Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, acudió el Subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, acompañado por el titular de la Dirección General Jurídica, Omar Tinoco, así como personal de la Subsecretaría de Despliegue Policial.

Durante la sesión, se analizaron las próximas intervenciones institucionales orientadas a brindar apoyo y seguridad a las comunidades afectadas por el desplazamiento forzado interno, siempre en apego a los principios de legalidad, derechos humanos y protección ciudadana que rigen el actuar de la SSPE.

Como parte de los acuerdos, se estableció la planificación de acciones conjuntas en los municipios de Moris, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Parral, donde se reforzarán las estrategias de ayuda humanitaria, atención a víctimas y acompañamiento operativo por parte de la corporación estatal.

Cabe destacar la participación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que sumó esfuerzos para atender de forma prioritaria las necesidades de las comunidades más vulnerables, especialmente niñas, niños y adolescentes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos niveles de gobierno y organismos nacionales e internacionales, con el propósito de garantizar la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos de todas las familias chihuahuenses.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

