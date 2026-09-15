Refuerza SSPE operativo vial por festejos del Grito en Chihuahua

Martes 15 de septiembre de 2026

Con motivo de los festejos por el Grito de Independencia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementará un operativo especial de seguridad y movilidad en el primer cuadrante de la ciudad, por lo que se realizarán cierres y restricciones de circulación en distintos puntos del Centro.

Entre las vialidades que permanecerán cerradas se encuentran Aldama y Ocampo; calle Escorza desde la calle 21; avenida Universidad desde la calle García Conde; calle 11 y calle Allende, así como avenida Juárez y calle 27.

Ante estas modificaciones a la circulación, la SSPE hace un llamado a los conductores a tomar previsiones y considerar rutas alternas para evitar congestionamientos y facilitar el desplazamiento de los servicios de emergencia y de las personas que acudirán a los festejos.

Como parte de las recomendaciones viales, se exhorta a:

* Planear los traslados con anticipación y salir con tiempo suficiente.

* Evitar ingresar al primer cuadrante si no es necesario.

* Utilizar rutas alternas y atender los señalamientos instalados en la zona.

* Respetar las indicaciones de los agentes de Policía Vial.

* Evitar estacionarse en zonas restringidas o sobre las vialidades destinadas para el operativo.

* Reducir la velocidad y conducir con precaución ante el incremento de peatones y vehículos.

* Mantener libres los accesos para ambulancias, cuerpos de emergencia y unidades de seguridad.

* En caso de acudir a los festejos, considerar estacionamientos y puntos de ascenso y descenso alejados de las zonas de mayor concentración.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener las condiciones necesarias para que las familias puedan participar en las celebraciones patrias de manera segura, al tiempo que exhorta a la ciudadanía a colaborar respetando los cierres y las indicaciones de las autoridades.