Refuerza Sindicatura herramientas para detectar riesgos en la niñez

Martes 20 de octubre de 2026

Personal de la Sindicatura Municipal participó en la capacitación “Omisión de Cuidados”, impartida en el marco de la estrategia Entornos Seguros para Niñas, Niños y Adolescentes: Prevención, Detección y Actuación, con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales para prevenir, identificar y atender situaciones que puedan vulnerar sus derechos.

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de que el personal municipal cuente con conocimientos y criterios claros para reconocer posibles casos de omisión de cuidados y actuar de manera responsable y oportuna.

“La protección de niñas, niños y adolescentes exige instituciones sensibles, preparadas y capaces de detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo su bienestar. Desde la Sindicatura seguiremos impulsando la capacitación de nuestro personal para fortalecer una actuación preventiva y con pleno respeto a sus derechos”, señaló la Síndica.

La capacitación fue organizada por el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y SIPINNA Municipal, en colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, cuyo personal estuvo a cargo de la formación.

Durante la jornada se abordaron elementos relacionados con la identificación de conductas u omisiones que pueden afectar el desarrollo y la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como la importancia de la detección temprana y la canalización adecuada ante posibles casos de vulneración de derechos.

La participación de personal de la Sindicatura forma parte de las acciones permanentes de profesionalización y capacitación encaminadas a mejorar el desempeño institucional y contribuir a la construcción de entornos más seguros para la niñez y adolescencia del municipio.