Miércoles 25 de noviembre de 2026

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y seguimiento a los asuntos relacionados con el desarrollo urbano del municipio, la Sindicatura de Chihuahua, encabezada por Olivia Franco, participó en la Mesa de Trabajo número 41 del Programa Fraccionamientos al 100, con la participación de las direcciones de Desarrollo Urbano y Mantenimiento Urbano.

Durante la reunión se revisaron los asuntos pendientes relacionados con la desarrolladora MAPERJ y la empresa Proyectos, Construcción y Conservación, con el propósito de mantener la coordinación entre las dependencias municipales y dar continuidad a su atención.

La Síndica Olivia Franco destacó que estas mesas de trabajo forman parte de las actividades de seguimiento institucional que realiza la Sindicatura para conocer el estado de los asuntos pendientes y promover su atención conforme a las atribuciones de cada dependencia.

“Desde la Sindicatura mantenemos un seguimiento constante a los temas relacionados con el desarrollo urbano. Nuestro objetivo es que los asuntos pendientes no queden sin atención y que exista coordinación entre las áreas municipales responsables de darles respuesta”, señaló.

Asimismo, Franco resaltó la importancia de mantener espacios de comunicación entre las dependencias para revisar avances, identificar pendientes y fortalecer los mecanismos de seguimiento.

“Estas reuniones nos permiten revisar cada asunto de manera coordinada y dar continuidad a los compromisos institucionales. La vigilancia y el seguimiento son fundamentales para impulsar una administración pública más ordenada, transparente y responsable”, expresó.

La Mesa de Trabajo número 41 forma parte de las actividades que desarrolla la Sindicatura Municipal para fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a los asuntos vinculados con el desarrollo y mantenimiento urbano de Chihuahua.

En enero de 2026, la Síndica Municipal, Olivia Franco presentó la Iniciativa “Fraccionamientos al 100”, que busca facilitar la municipalización de desarrollos con más del 90% de avance y brindar certeza jurídica a las familias. No obstante, su aprobación continúa pendiente en el H. Ayuntamiento de Chihuahua, mientras la Comisión encargada de su análisis permanece en receso, por lo que resulta importante retomar su revisión y avanzar hacia una pronta resolución.