Refuerza Sindicatura supervisión de servicios municipales en la colonia Toribio Ortega

Sábado 12 de septiembre de 2026

Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y seguimiento que realiza la Sindicatura Municipal de Chihuahua, personal del organismo llevó a cabo un recorrido por la colonia Toribio Ortega mediante el programa Sindicatura en tu Colonia, con el objetivo de verificar directamente las condiciones en las que se prestan los principales servicios municipales.

Durante la supervisión se revisaron distintos aspectos relacionados con recolección de basura, alumbrado público y seguridad, además de recabar comentarios de habitantes del sector sobre la atención que reciben por parte del Gobierno Municipal.

En materia de recolección de basura, se constató que el servicio se brinda los días martes, jueves y sábado, sin que al momento del recorrido se registraran reportes o inconformidades por parte de los vecinos.

Respecto al alumbrado público, el personal de la Sindicatura detectó una luminaria que permanecía encendida durante el día, situación que fue identificada como una observación para su correspondiente seguimiento.

En el rubro de seguridad, residentes de la colonia señalaron que observan de manera frecuente la presencia de unidades de vigilancia, lo que forma parte de la información recabada directamente durante los recorridos territoriales.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, señaló que el propósito de estas visitas es mantener una supervisión cercana y permanente sobre los servicios que diariamente impactan en la calidad de vida de las familias chihuahuenses, así como identificar oportunamente aquellas situaciones que requieren atención.

Franco destacó que Sindicatura en tu Colonia permite complementar las revisiones administrativas con la observación directa en territorio y con la opinión de quienes habitan cada sector de la ciudad.

Asimismo, subrayó la importancia de documentar las observaciones detectadas y darles seguimiento ante las áreas municipales correspondientes, con el propósito de contribuir a que los servicios públicos se presten de manera adecuada y eficiente.

La Sindicatura Municipal continuará con estos recorridos en diferentes colonias de Chihuahua Capital, fortaleciendo la vigilancia, el contacto ciudadano y el seguimiento a las condiciones en las que se brindan los servicios municipales.