Refuerzan Regidores del PAN cercanía con vecinos de Infonavit Nacional

Lunes 20 de abril de 2026

Los Regidores de la fracción edilicia del Partido Acción Nacional, Félix Martínez Adriano e Issac Díaz Gurrola, continúan con su programa de visitas a colonias de la ciudad, reafirmando su compromiso de mantener un contacto directo con los vecinos y dar resultados concretos a sus demandas.

En esta ocasión, los ediles se reunieron con residentes de la colonia Infonavit Nacional, donde sostuvieron un diálogo cercano con la comunidad. Los acompañó el Regidor Omar Márquez, del PRD, presidente de la Comisión de Transparencia.

Como resultado de las gestiones realizadas por los regidores ante la Dirección de Servicios Públicos Municipales, se logró la colocación de un tope en la calle Coyolxauhqui, una vialidad de alta afluencia vehicular donde los vecinos habían manifestado su preocupación por la seguridad de peatones y residentes del sector.

Durante la visita, el Regidor Félix Martínez Adriano, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, destacó que el espíritu que guía estas acciones es la "cercanía con la gente y de continuidad con las políticas públicas del Alcalde Marco Bonilla en donde destacan el trabajo y resultados”.

Las visitas permanentes a colonias forman parte de una estrategia continua de vinculación ciudadana alineada con la administración municipal.

Por su parte, el Regidor Issac Díaz Gurrola, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, estuvo acompañado durante el recorrido por Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, reforzando la presencia de la Policía en la colonia a fin de escuchar directamente a los habitantes y sus problemáticas.

Como parte de las actividades, los regidores realizaron la entrega de apoyos alimentarios a familias de la colonia, entre los que se incluyó la repartición de papas y leña a ciudadanos que así lo solicitaron contribuyendo a su bienestar.

La fracción edilicia panista reiteró su compromiso de continuar recorriendo las distintas colonias del municipio, gestionando soluciones y llevando apoyo directo a los chihuahuenses.