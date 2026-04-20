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Lunes 20 de abril de 2026

Refuerzan alumbrado en la UACH para mejorar seguridad estudiantil

El Gobierno Municipal concluyó la modernización del alumbrado público en los estacionamientos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con el objetivo de fortalecer la seguridad y mejorar la movilidad en la zona.

Las obras, ejecutadas por la Dirección de Mantenimiento Urbano, contemplaron la instalación de 379 luminarias LED, 346 brazos, 33 nuevos arbotantes y la excavación de más de 2 mil metros para la renovación de infraestructura eléctrica.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones beneficiarán a miles de estudiantes, principalmente en horarios nocturnos, al brindar mayor visibilidad y condiciones más seguras en espacios de alta afluencia.

El proyecto fue posible mediante el esquema de Presupuesto Participativo, mecanismo que permite a la ciudadanía definir obras prioritarias con impacto directo en su entorno.

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