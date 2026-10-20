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Martes 20 de octubre de 2026

Refuerzan combate contra gusano descortezador en bosques de Chihuahua

La Secretaría de Desarrollo Rural mantiene activos los trabajos para combatir el gusano descortezador en las zonas forestales afectadas de Chihuahua, mediante brigadas especializadas que realizan labores de saneamiento en los polígonos identificados.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, informó que durante la semana pasada se llevaron a cabo reuniones del Consejo Estatal Forestal para revisar los avances y dar seguimiento a las áreas previamente validadas por la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De acuerdo con el funcionario, las acciones implementadas han comenzado a mostrar resultados positivos, gracias a la coordinación entre las instituciones involucradas y al trabajo permanente de las cuadrillas.

Parada Muñoz explicó que el combate al descortezador requiere una intervención particularmente cuidadosa, ya que es necesario revisar árbol por árbol para identificar los ejemplares afectados y evitar que la plaga continúe propagándose.

Las brigadas realizan estas tareas incluso en zonas de difícil acceso, por lo que el saneamiento requiere personal especializado, recursos y un seguimiento constante.

“Se trata de un trabajo que no puede detenerse, porque de ello depende mantener bajo control la plaga y proteger nuestros recursos forestales”, señaló.

El secretario adelantó que para 2027 se buscará garantizar los recursos necesarios para mantener en operación a las cuadrillas especializadas y continuar con las labores hasta concluir el saneamiento de los polígonos afectados.

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