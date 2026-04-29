Refuerzan limpieza en panteones de Chihuahua previo al Día de las Madres

Miércoles 29 de abril de 2026

La Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que mantiene trabajos intensivos de limpieza en los cuatro panteones municipales, ante la proximidad del Día de las Madres, fecha en la que aumenta la afluencia de visitantes.

Desde inicios de abril, las cuadrillas realizan labores de corte de hierba, retiro de basura y pepena en distintas áreas de los cementerios. Hasta el momento, se ha concluido con la limpieza de aproximadamente la mitad de los espacios, mientras continúan los trabajos en el resto.

La dependencia destacó que, aunque el mantenimiento en los panteones es permanente, durante esta temporada se refuerzan las acciones para garantizar que las familias encuentren instalaciones en buenas condiciones al acudir a visitar a sus seres queridos.