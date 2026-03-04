Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que las vallas metálicas instaladas en el Centro de la ciudad para prevenir daños durante la marcha del 8 de marzo se extenderán este año a los edificios Héroes de la Revolución, Héroes de la Reforma y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Las estructuras de protección, que no requerirán compra adicional, fueron adquiridas en 2024 con un costo cercano a 40 millones de pesos y tienen más de dos metros de altura. Su objetivo es evitar que las movilizaciones, que buscan justicia y seguridad para las mujeres, causen daños a edificios públicos.

En 2025, estas barreras protegieron el Palacio de Gobierno, Casa Chihuahua, Congreso del Estado y la Presidencia Municipal, tras incidentes en marchas anteriores. Este año, la marcha iniciará a las 16:00 horas del domingo, y las autoridades mantendrán vigilancia para garantizar la seguridad de los participantes y del mobiliario urbano.