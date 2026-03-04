Chihuahua

Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que las vallas metálicas instaladas en el Centro de la ciudad para prevenir daños durante la marcha del 8 de marzo se extenderán este año a los edificios Héroes de la Revolución, Héroes de la Reforma y la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Las estructuras de protección, que no requerirán compra adicional, fueron adquiridas en 2024 con un costo cercano a 40 millones de pesos y tienen más de dos metros de altura. Su objetivo es evitar que las movilizaciones, que buscan justicia y seguridad para las mujeres, causen daños a edificios públicos.

En 2025, estas barreras protegieron el Palacio de Gobierno, Casa Chihuahua, Congreso del Estado y la Presidencia Municipal, tras incidentes en marchas anteriores. Este año, la marcha iniciará a las 16:00 horas del domingo, y las autoridades mantendrán vigilancia para garantizar la seguridad de los participantes y del mobiliario urbano.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

