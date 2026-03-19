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Jueves 19 de marzo de 2026

Refuerzan seguridad en Chihuahua con 46 nuevas patrullas para la Policía Municipal

El alcalde de Marco Antonio Bonilla Mendoza encabezó la entrega de 46 nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, con el propósito de fortalecer la prevención del delito y ampliar la capacidad operativa de la corporación en distintos sectores de la ciudad.

Las unidades fueron presentadas en el Estadio Olímpico Universitario UACH, donde autoridades municipales destacaron que este nuevo equipamiento permitirá reforzar las estrategias de vigilancia y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Con esta incorporación, el parque vehicular bajo el esquema de arrendamiento alcanza un total de 200 patrullas, lo que representa un incremento significativo en la cobertura policial. Los vehículos, tipo SUV modelo 2025 Ford Police Interceptor Utility AWD, están diseñados para operar tanto en labores cotidianas como en operativos especiales.

Cada unidad cuenta con equipamiento especializado, como mampara divisora, torreta, sirena, consola de mando y soporte tecnológico. Además, integran computadoras portátiles conectadas a la Plataforma Escudo Chihuahua, lo que permite a los elementos realizar tareas operativas y administrativas directamente en campo.

En el evento también participaron el director de la corporación, Julio César Salas González, así como autoridades municipales y estatales, quienes coincidieron en que el fortalecimiento del equipamiento policial es clave para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.

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