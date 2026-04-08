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Miércoles 8 de abril de 2026

Refuerzan seguridad en Chihuahua con llegada de nuevos efectivos militares

La noche de este martes arribó a la Base Aérea de Chihuahua una aeronave procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con personal militar destinado a reforzar la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la entidad.

En total, se registró la llegada de tres aeronaves: dos aterrizaron en Ciudad Juárez y una en la capital del estado. El último vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana despegó a las 19:04 horas, con un trayecto aproximado de dos horas para completar el despliegue de efectivos.

Este movimiento forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, mediante la cual 500 elementos federales iniciaron su traslado desde la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México.

Los nuevos elementos serán distribuidos en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, con el objetivo de fortalecer las operaciones que actualmente realizan la 5/a. y 42/a. Zonas Militares. El reforzamiento busca incrementar la presencia operativa, mejorar las labores de vigilancia e inteligencia y combatir las actividades de los grupos delictivos en la región.

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