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Miércoles 26 de agosto de 2026

Refuerzan seguridad en San Juanito tras muerte de “El Roy”

Bocoyna, Chih.- Autoridades estatales y federales mantienen un operativo especial de seguridad en San Juanito y comunidades cercanas, luego de la muerte de Roy Iván Manjarrez Daniel, alias “El Roy” o “El 19”, considerado un objetivo prioritario de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal de la Zona Occidente, Carlos Portillo, informó que el despliegue tiene carácter preventivo ante posibles reacciones de grupos delictivos. Como parte de las acciones, 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación fueron enviados de manera extraordinaria para reforzar la vigilancia en la región.

A tres días de la muerte de “El Roy”, las autoridades señalaron que no se han registrado nuevos hechos violentos relacionados con el caso. En Chihuahua capital tampoco se han detectado repercusiones, de acuerdo con el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza.

La Fiscalía mantiene especial atención ante un posible reacomodo dentro del grupo criminal al que presuntamente pertenecía “El Roy”. Autoridades identifican a “El H2”, tío del fallecido, como presunto líder de “Los H”, aunque precisaron que actualmente no existe una orden de aprehensión del fuero común en su contra.

De acuerdo con la FGE, “El Roy” contaba con dos órdenes de aprehensión por homicidio y era considerado uno de los objetivos prioritarios en la región occidente. Su muerte habría dejado temporalmente sin un sucesor visible a la célula que operaba en San Juanito.

Las corporaciones continuarán con presencia preventiva en Bocoyna y sus alrededores ante la posibilidad de reacomodos internos o disputas por el control del grupo, mientras hasta el momento prevalece la calma en la zona.

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