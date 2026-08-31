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Lunes 31 de agosto de 2026

Refuerzan seguridad en Zacatecas tras ataque con coche bomba

El Gobierno federal reforzó el operativo de seguridad en Zacatecas luego de la explosión de un coche bomba frente a la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, ataque que dejó siete personas lesionadas y daños materiales.

El Gabinete de Seguridad informó que las instituciones federales trabajan de manera coordinada con autoridades estatales y con la Fiscalía de Zacatecas para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad colaboran con las autoridades estatales en las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar y detener a los responsables”, señaló.

El ataque ocurrió durante la noche en pleno centro de Ojocaliente, cuando un vehículo cargado con explosivos detonó frente a las instalaciones de la Policía Municipal.

Como consecuencia, seis civiles y un elemento policiaco resultaron lesionados. La explosión también provocó daños en la comandancia, viviendas cercanas, 11 vehículos particulares y dos patrullas.

Tercer ataque con explosivos en menos de una semana

El hecho encendió las alertas debido a que se trata del tercer ataque con artefactos explosivos registrado en Zacatecas en menos de una semana.

El 27 de agosto se reportó una explosión en el municipio de Tabasco, en medio de un enfrentamiento entre grupos delictivos.

Dos días después, el 29 de agosto, una motocicleta con explosivos fue abandonada a un costado de una carretera en Villa García, cerca de los límites con Aguascalientes. El artefacto detonó al paso de una patrulla y dejó lesionados a un policía y una mujer.

Ante esta serie de hechos violentos, autoridades federales y estatales mantienen reforzada la presencia de seguridad y las investigaciones para determinar quiénes están detrás de los ataques.

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