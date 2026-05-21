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Jueves 21 de mayo de 2026

Refuerzan seguridad en colonia Mirador con más vigilancia y patrullajes

La Dirección de Seguridad Pública Municipal presentó a vecinos de la colonia Mirador los resultados obtenidos tras un mes de acciones enfocadas en reforzar la seguridad y mejorar la tranquilidad en la zona.

Como parte de la estrategia implementada, se instalaron remolques de vigilancia en puntos estratégicos, además de incrementar los patrullajes preventivos y los recorridos pedestres realizados por elementos de la Policía Municipal.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan fortalecer la presencia policial, mantener una mayor cercanía con la ciudadanía y atender de manera más directa las necesidades de las familias del sector.

Durante la reunión con habitantes de la colonia, el comisario Julio Salas destacó que los operativos permitieron mejorar la percepción de seguridad y reforzar las labores de prevención del delito mediante acciones de proximidad social.

Asimismo, refrendó el compromiso de la corporación para continuar trabajando de manera coordinada con la comunidad y seguir construyendo entornos más seguros para las y los vecinos del Mirador.

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