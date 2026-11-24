Martes 24 de noviembre de 2026

Ante posibles reacomodos de grupos delictivos derivados de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, autoridades estatales y federales reforzaron los operativos de vigilancia en la Sierra de Chihuahua, principalmente en Guadalupe y Calvo y los municipios colindantes con Sinaloa.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, informó que desde el día de la detención se estableció comunicación directa con las autoridades de seguridad de Sinaloa, además de fortalecer la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y otras corporaciones federales.

Explicó que el despliegue tiene como objetivo prevenir el ingreso o desplazamiento de integrantes de organizaciones criminales hacia territorio chihuahuense, ante posibles movimientos derivados de la captura del presunto líder delictivo.

Como parte de las acciones preventivas, se incrementó la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la región serrana, mientras que helicópteros de las fuerzas federales realizaron operaciones de apoyo y abastecimiento de combustible en la base aérea de El Zorrillo, en Guadalupe y Calvo.

Aguirre Rodríguez precisó que la vigilancia también se mantiene en los municipios de Morelos y Urique, así como en los principales puntos de conexión entre Chihuahua y Sinaloa. Estas medidas fueron notificadas a la Mesa Nacional de Seguridad para fortalecer la coordinación operativa.

En relación con el desplazamiento de habitantes de comunidades serranas, el funcionario aseguró que no se han registrado nuevos grupos de familias desplazadas durante los últimos diez días, pese a los reportes sobre una posible salida de alrededor de 40 familias de comunidades de Guadalupe y Calvo.

El titular de Seguridad Pública calificó la detención de “El Chapo Isidro” como un golpe importante contra la delincuencia organizada y respaldó el operativo de las fuerzas federales en Sinaloa.

La captura de Meza Flores, realizada el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, motivó el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en la región del llamado Triángulo Dorado, ante el riesgo de que grupos criminales intenten modificar sus zonas de operación.

Las autoridades estatales mantienen la coordinación con las corporaciones federales para vigilar la situación y prevenir posibles hechos de violencia en las comunidades serranas de Chihuahua.