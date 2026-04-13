Refuerzan vigilancia contra grafiti en espacios públicos de Chihuahua

Lunes 13 de abril de 2026

La Dirección de Mantenimiento Urbano, encabezada por Christian Medellín, informó que, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se implementó un programa de rondines de vigilancia para detectar y sancionar actos de vandalismo mediante grafiti en espacios públicos.

Uno de los puntos con mayor incidencia es el parque conocido como “La Burrita”, ubicado en el Barrio de Londres, donde recientemente se realizaron trabajos de rehabilitación en áreas deportivas, estructuras y bardas; sin embargo, en menos de 48 horas estos espacios volvieron a ser vandalizados.

Ante esta situación, se puso en marcha un operativo que permitió sorprender en flagrancia a los responsables, quienes —según autoridades— resultaron ser vecinos de la misma colonia. Tras su identificación, se contactó a sus familias y se les solicitó participar en la reparación del daño ocasionado.

Como resultado, hasta el momento se ha realizado la detención administrativa de dos personas, quienes colaboraron en la rehabilitación del área afectada con apoyo del personal municipal.

Además, el titular de Mantenimiento Urbano señaló que se trabaja en un acuerdo con jóvenes de la zona para habilitar una barda destinada a expresiones artísticas, con el objetivo de canalizar el grafiti hacia espacios autorizados y fomentar una práctica responsable.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca proteger la imagen urbana y promover el cuidado de los espacios públicos en la ciudad de Chihuahua.