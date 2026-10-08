Refuerzan vigilancia en zona de puente en reconstrucción para proteger a estudiantes

Jueves 8 de octubre de 2026

La Policía Municipal mantiene recorridos de prevención y vigilancia en el sector de la calzada Belisario Chávez y Río Fuerte, donde actualmente se realizan trabajos de reconstrucción de un puente.

Debido a que este camino es utilizado por estudiantes para trasladarse a escuelas de la zona, los agentes realizan acciones de acompañamiento y presencia preventiva para reducir riesgos durante los trayectos.

Además, se mantiene vigilancia disuasiva con el objetivo de prevenir conductas inadecuadas y brindar mayor seguridad a quienes transitan por el sector mientras continúan los trabajos de infraestructura.