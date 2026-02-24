Deportes

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III

En un ambiente de disciplina, respeto y compañerismo, el regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, Adán Galicia (PAN), participó en un entrenamiento con jóvenes deportistas de lucha libre cuyas prácticas se realizan en el CEDEFAM Mármol III, espacio recientemente remodelado por la administración municipal que preside el alcalde Marco Bonilla.

Galicia se integró como uno más de los alumnos durante poco más de tres horas, formando parte activa de la sesión de “Lucha Libre CUU”, liderada por Chicano y el profesor Bori. Entre los jóvenes con quienes compartió el entrenamiento destacan Kavuky y Dragon Black, talentos locales que forman parte de esta agrupación que impulsa la disciplina en la capital.

El regidor aprendió y practicó varias de las bases técnicas de la lucha libre, como la plancha y el registro, siempre bajo la supervisión de los instructores y en un entorno de completa normalidad. Más allá de la exigencia física, el entrenamiento permitió un intercambio de experiencias y reflexiones sobre el respeto que exige esta disciplina, así como el compromiso que implica representar con orgullo a Chihuahua en cada combate.

En su mensaje a las y los luchadores, el Regidor Galicia los animó a no rendirse y a continuar preparándose con constancia, reiterándoles que cuentan con su respaldo. “El deporte saca a los jóvenes de las adicciones y de las calles, y qué mejor que hacerlo por medio de una disciplina tan formativa como la lucha libre”, expresó, subrayando que seguirá trabajando en diversos temas que impactan directamente en el bienestar de las y los deportistas chihuahuenses.

Galicia manifestó su respeto “infinito” hacia esta institución formadora de talentos, al reconocer el esfuerzo de quienes día a día construyen oportunidades para la juventud a través del deporte. Señaló que el fortalecimiento de espacios como el CEDEFAM Mármol III es resultado de una visión institucional del Alcalde Marco Bonilla que apuesta por la reconstrucción del tejido social mediante la actividad física y la sana convivencia.

Finalmente, el regidor invitó a la ciudadanía a seguir practicando deporte, a respaldar a las y los atletas del Municipio y a asistir a los eventos de lucha libre cuando sean anunciados, reiterando que el impulso al deporte es una política pública con sentido humano, que genera comunidad, disciplina y esperanza para las nuevas generaciones.

