Regidora Cristy Treviño invita a participar en el Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2026

Martes 10 de noviembre de 2026

La regidora Alma Cristina Treviño hizo un llamado a la ciudadanía, a las asociaciones y a las instituciones para que participen en el Premio Municipal Chihuahua por la Inclusión Social de Personas con Discapacidad 2026 cuya convocatoria estará abierta hasta el próximo viernes 13 de noviembre

La premiación se llevará a cabo en el marco de la celebración del Día Internacional de Personas con Discapacidad el próximo 3 de diciembre en Sesión Solemne de Cabildo que se llevará a cabo en el Gimnasio de Deporte Adaptado “Manuel Trueva Martínez”.

Cristy Treviño informó que se están recibiendo propuestas en dos categorías: Persona Física y Persona Moral. Pueden ser postuladas las personas y organizaciones que, con su trabajo en el municipio, hayan contribuido a la defensa de los derechos humanos y a la inclusión de personas con discapacidad.

"Es una oportunidad para reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, generan un impacto positivo en este sector de la población", destacó la regidora, quien exhortó a familiares, asociaciones y ciudadanos a identificar y proponer a quienes consideren merecedores de esta distinción.

El tiempo para registrar propuestas concluye a las 23:59 horas del viernes 13 de noviembre. Para realizar el trámite se puede accesar al micrositio www.premioschihuahua.mpiochih.gob.mx o bien llamar al 072 extensión 2916 para aclarar cualquier duda así como enviar información al WhatsApp 614 458 7911.

Las personas físicas deberán presentar carta de propuesta o auto propuesta, currículum vitae, semblanza de sus aportaciones (máximo diez cuartillas), acta de nacimiento o carta de naturalización, identificación oficial, comprobante de domicilio y materiales que respalden los méritos de la candidatura.

Las personas morales deberán entregar, entre otros documentos, carta de propuesta o auto propuesta, semblanza de sus acciones, currículum de la organización, comprobante de domicilio, materiales que acrediten sus aportaciones, acta constitutiva y documentación de su representante legal.

Al cierre del registro, la Comisión Especial de Premiación revisará los expedientes y podrá solicitar la comparecencia de las y los participantes cuando requiera mayor información para emitir su veredicto. Se valorarán la originalidad, magnitud, constancia y trascendencia de las acciones, así como su impacto y permanencia en beneficio de la comunidad.

Se premiará a un ganador por categoría, quien recibirá medalla, diploma y un estímulo económico equivalente a 300 veces el valor diario de la UMA vigente. Con la UMA de 2026 en 117.31 pesos, el monto asciende a 35 mil 193 pesos por categoría.