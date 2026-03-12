Chihuahua

16.35°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 12 de marzo de 2026

Regidora Joni Barajas respalda participación de mujeres indígenas en el Cabildo de Mujeres

En el marco de la celebración del mes de la mujer y en Sesión Ordinaria de Cabildo, la regidora Joni Barajas se posicionó a favor de la participación de mujeres de comunidades indígenas en el Cabildo de Mujeres, ejercicio de participación ciudadana que se realizará este viernes en el municipio de Chihuahua.

En su intervención, destacó que este espacio representa una oportunidad para fortalecer la participación y el diálogo entre mujeres de distintos sectores de la sociedad y reconoció la importancia de que las comunidades indígenas también tengan presencia en este tipo de ejercicios democráticos.

Barajas subrayó que la participación de Rosa Pilar y Lola Martina, mujeres que han impulsado causas relacionadas con la igualdad laboral y la no discriminación hacia mujeres indígenas, refleja la diversidad cultural que forma parte del municipio y la necesidad de que estas voces sean escuchadas en los espacios de toma de decisiones.

“Es motivo de orgullo que en este Cabildo de Mujeres también estén representadas nuestras comunidades indígenas, porque cuando más voces participan y se escuchan, nuestra ciudad avanza”, expresó la regidora Barajas.

Desde el pleno la Regidora presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos reconoció el trabajo institucional que ha permitido la realización de este ejercicio, destacando el esfuerzo del Instituto Municipal de las Mujeres, así como la colaboración de la Sindicatura, regidoras y regidores del Cabildo, y el respaldo del alcalde Marco Bonilla para impulsar acciones que promuevan la participación de las mujeres.

Finalmente, Barajas señaló que iniciativas como el Cabildo de Mujeres contribuyen a construir una ciudad más incluyente, donde las experiencias, perspectivas y propuestas de las mujeres formen parte de las decisiones que impactan el desarrollo del municipio.

Rocío Sarmiento Rufino, nueva titular de la Defensoría Pública en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

‘Nono’ Corral, único diputado del PT que respaldó reforma electoral

Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas

“Togo”, perro rescatista, localiza a víctimas tras colapso de edificio en CDMX

Kast inaugura su mandato en Chile con promesas de mano firme contra crimen organizado y ajuste económico
Conflicto Irán-Israel dispara los precios del crudo y genera inestabilidad en los mercados globales
Expide Congreso Ley de Fomento para el Desarrollo Económico de Madres Jefas de Familia
La persona agresora será quien se separe de su lugar de residencia en lugar de los hijos: Congreso
Necesario solucionar problemática de proliferación de garrapatas y perros de la calle: Óscar Avitia
Se aprueba en Cabildo reforma al Reglamento de Servicios Públicos en materia de panteones
Destaca Regidora Myrna Monge trabajo del IMM en la ampliación de la oferta académica de la Universidad de las Mujeres
Detienen en Parral a hombre acusado de violación agravada contra menor en Guachochi

Municipios

Más Noticias

Capturan en Sinaloa a uno de los más buscados del FBI en tiempo récord
México evacúa a mil 154 connacionales de Medio Oriente por guerra con Irán
Balacera en Culiacán obliga a cancelar partido de influencers