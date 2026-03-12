Regidora Joni Barajas respalda participación de mujeres indígenas en el Cabildo de Mujeres

Jueves 12 de marzo de 2026

En el marco de la celebración del mes de la mujer y en Sesión Ordinaria de Cabildo, la regidora Joni Barajas se posicionó a favor de la participación de mujeres de comunidades indígenas en el Cabildo de Mujeres, ejercicio de participación ciudadana que se realizará este viernes en el municipio de Chihuahua.

En su intervención, destacó que este espacio representa una oportunidad para fortalecer la participación y el diálogo entre mujeres de distintos sectores de la sociedad y reconoció la importancia de que las comunidades indígenas también tengan presencia en este tipo de ejercicios democráticos.

Barajas subrayó que la participación de Rosa Pilar y Lola Martina, mujeres que han impulsado causas relacionadas con la igualdad laboral y la no discriminación hacia mujeres indígenas, refleja la diversidad cultural que forma parte del municipio y la necesidad de que estas voces sean escuchadas en los espacios de toma de decisiones.

“Es motivo de orgullo que en este Cabildo de Mujeres también estén representadas nuestras comunidades indígenas, porque cuando más voces participan y se escuchan, nuestra ciudad avanza”, expresó la regidora Barajas.

Desde el pleno la Regidora presidenta de la Comisión de Comunidades Indígenas y Asuntos Religiosos reconoció el trabajo institucional que ha permitido la realización de este ejercicio, destacando el esfuerzo del Instituto Municipal de las Mujeres, así como la colaboración de la Sindicatura, regidoras y regidores del Cabildo, y el respaldo del alcalde Marco Bonilla para impulsar acciones que promuevan la participación de las mujeres.

Finalmente, Barajas señaló que iniciativas como el Cabildo de Mujeres contribuyen a construir una ciudad más incluyente, donde las experiencias, perspectivas y propuestas de las mujeres formen parte de las decisiones que impactan el desarrollo del municipio.