Chihuahua

11.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 2 de diciembre de 2025

Regidora Lupita Borruel felicita al IMPE por renovar su certificación como Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones

La regidora presidenta de la Comisión de Salud, Lupita Borruel, felicitó al personal del Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), encabezado por su director, Ing. Juan Antonio González Villaseñor, por la recertificación del instituto como Espacio Libre de Humo de Tabaco y Emisiones.

Borruel reconoció el esfuerzo y dedicación de cada colaborador y colaboradora para mantener este compromiso asumido desde 2022, subrayando que el trabajo conjunto responde al objetivo principal del IMPE: cuidar la salud de la comunidad y dar un claro ejemplo a toda la derechohabiencia.

Destacó que recibir nuevamente esta certificación confirma la labor realizada para reducir de manera significativa los riesgos para la salud de quienes laboran en el instituto y de las personas que utilizan sus servicios médicos.

La regidora del PAN señaló que continuará trabajando de la mano con el IMPE para impulsar acciones de prevención en salud, conforme a las indicaciones del alcalde Marco Bonilla.
Al evento asistieron representantes de la COESPRIS y CEAADIC, así como autoridades y colaboradores del Instituto.

